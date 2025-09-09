Șoferi cu viteze amețitoare prinși pe DEx 12. Polițiștii olteni au reținut peste 100 de permise într-o săptămână

Șoferi cu viteze amețitoare prinși pe DEx 12. Polițiștii olteni au reținut...

Între 1 și 7 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, coordonați de Serviciul Rutier, au desfășurat acțiuni ample pe principalele drumuri din județ, vizând combaterea excesului de viteză.

Scopul acestor controale a fost creșterea siguranței în trafic, responsabilizarea șoferilor și prevenirea accidentelor grave produse din cauza vitezei excesive sau neadaptate condițiilor de drum.

Potrivit IPJ Olt, în urma verificărilor au fost aplicate peste 580 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 120.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 110 permise de conducere, dintre care 106 pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei maxime admise și patru pentru depășirea cu peste 70 km/h.

Șoferi prinși cu peste 200 km/h

Printre cele mai grave cazuri se numără doi șoferi depistați pe DEX 12, în noaptea de 6 spre 7 septembrie.

Un tânăr de 24 de ani, din comuna Mischii, județul Dolj, a fost înregistrat de radar rulând cu 215 km/h. Acesta a fost amendat, iar permisul i-a fost reținut pentru 120 de zile, primind o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

La scurt timp, în jurul orei 01:00, un bărbat de 30 de ani, din municipiul Craiova, a fost surprins conducând cu 230 km/h pe aceeași porțiune de drum. Și în acest caz, sancțiunea a fost similară: amendă și reținerea permisului pentru 120 de zile.

Reprezentanții IPJ Olt reamintesc conducătorilor auto că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave.

„Vom continua acțiunile pe drumurile din județ pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic”, transmit reprezentanții IPJ Olt.