Slatina redeschide „Olimpiada Liceelor”. Un festival al sportului, artei și voluntariatului

După câțiva ani de pauză, municipiul Slatina readuce în prim-plan una dintre cele mai îndrăgite competiții dedicate tinerilor: „Olimpiada Liceelor”, ediția 2025. Evenimentul se va desfășura în perioada 10-20 septembrie 2025 și își propune să fie mai mult decât o simplă întrecere între licee, un adevărat festival al educației, sportului, artei și implicării civice.

Organizată de Primăria municipiului Slatina, „Olimpiada Liceelor” oferă elevilor oportunitatea de a-și pune în valoare potențialul prin competiții sportive, spectacole artistice și acțiuni de voluntariat. Programul este conceput pentru a promova spiritul de echipă, leadership-ul, responsabilitatea și fair-play-ul, transformând competiția într-o scenă a valorilor care definesc comunitatea locală.

„Slatina strălucitoare înseamnă exact acest lucru: tineri care visează, care creează și care dau energie orașului nostru. Reluăm Olimpiada Liceelor după o perioadă de pauză, cu și mai multă forță și entuziasm, pentru că vrem ca acest eveniment să devină tradiția care leagă generații. Cred că aici, pe scena competițiilor sau pe terenurile de sport, vom vedea cum se naște acea Slatina modernă, unită și plină de viață, pe care ne-o dorim cu toții”, a declarat Mario De Mezzo, primarul municipiului Slatina.

Impactul proiectului depășește însă granițele școlii. „Olimpiada Liceelor” aduce împreună administrația locală, unitățile de învățământ și societatea civilă, oferind un exemplu de colaborare care consolidează spiritul comunitar și crește vizibilitatea orașului la nivel regional.

Primăria îi invită pe elevi, profesori, părinți și pe toți locuitorii Slatinei să participe și să susțină această ediție, ce promite să fie un moment de referință pentru comunitate, o sărbătoare a energiei și creativității tinereții.