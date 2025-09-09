ITM Olt. Amenzi de peste 280.000 lei și peste 230 de nereguli depistate în august

ITM Olt. Amenzi de peste 280.000 lei și peste 230 de nereguli...

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a făcut publice rezultatele controalelor desfășurate în luna august 2025. În total, inspectorii au efectuat 152 de verificări la firme din mai multe domenii de activitate, printre care construcții, comerț, transport rutier de mărfuri și persoane.

În urma acestor acțiuni, au fost constatate peste 235 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere. Printre neregulile cel mai des întâlnite se numără: neplata salariilor la termenul prevăzut în contract; neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă; netransmiterea la timp a contractelor și modificărilor acestora în Revisal; neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă; lipsa acordării și a verificării utilizării echipamentului de protecție; neefectuarea controalelor medicale periodice. Pentru aceste abateri, ITM Olt a aplicat 76 de sancțiuni, dintre care 66 au fost avertismente și 10 amenzi, însumând 165.000 lei.

Totodată, inspectorii de muncă au descoperit șase persoane care lucrau fără forme legale. Cei doi angajatori implicați au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 120.000 lei.

În plus, în cursul lunii august au fost raportate către ITM Olt 12 evenimente de muncă, produse pe teritoriul județului, indiferent de gravitatea lor (accidente ușoare, cazuri de incapacitate temporară sau evenimente petrecute în afara muncii).

Astfel, valoarea totală a amenzilor aplicate de ITM Olt în august se ridică la 285.000 lei.