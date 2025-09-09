CSM Slatina își consolidează apărarea cu doi fundași promițători: Gabriel Buta și Dominik Șoptirean

CSM Slatina a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor, aducând doi tineri fundași cu experiență și perspective excelente pentru viitor: Gabriel Buta și Dominik Șoptirean.

Gabriel Nicolae Buta (23 de ani), fundaș central și fundaș stânga, vine cu un bagaj consistent de meciuri la nivel înalt. Crescut la renumita Academie Hagi, Buta a evoluat atât în Liga 1, cât și în Liga 2, trecând pe la echipe precum Farul Constanța, Unirea Dej și FC U Craiova. De asemenea, el are la activ convocări constante la reprezentativele de juniori și tineret ale României, ceea ce îl recomandă drept un apărător de încredere.

Alături de el, în defensiva Slatinei va juca Dominik Șoptirean (20 de ani), fundaș central de origine germană, dar cu dublă cetățenie. Crescut la academia clubului FC Augsburg, unde a fost chiar căpitanul echipei U19, Șoptirean a făcut pasul spre fotbalul românesc la CFR Cluj, fiind împrumutat ulterior la Unirea Dej și Unirea Ungheni. A debutat deja pentru naționala României U19, confirmându-și potențialul și maturitatea în joc.

Prin aceste două mutări, CSM Slatina își întărește semnificativ compartimentul defensiv, mizând pe combinația dintre experiență, tinerețe și dorință de afirmare.

Oficialii clubului le urează mult succes și cât mai multe realizări în tricoul alb-albastru.