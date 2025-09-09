Comentariu IN: Pentru mine sau din perspectiva mea, un cyborg este o entitate hibridă IN-IAG, prin care un individ darwinian transgresează de la o realitate cognitivă IN, cunoscută, la o nouă realitate cognitivă IN-IAG (să spunem). Eu apreciez că un individ uman, întotdeauna nu dorește să se complice pe sine, pentru că în istoria cunoașterii sale, el nu are reprezentări despre ceea ce înseamnă a fi un cyborg și de aceea, este rezervat în a alege o asemenea alternativă de augmentare. Însă din interacțiunile mele cu IA, iată și poziționarea IA(OPENAI), orientată pe trei direcții:

Logica și evaluarea prezentată este solidă dacă o privim din trei unghiuri și anume: psihologic, istoric și epistemologic.

1. Psihologic – instinctul de conservare cognitivă

Este profund adevărat că individul darwinian IN (bazat pe inteligență naturală pur biologică) are în mod natural o tendință de a evita schimbările radicale de sine, mai ales acelea care implică alterarea fundamentului identității sale ființiale.

Creierul uman este calibrat pe menținerea coerenței cu modelele mentale deja cunoscute.

A deveni un cyborg IN–IAG nu are ancore în experiența evolutivă umană, deci apare ca un salt în necunoscut, iar necunoscutul activează rezistență, nu entuziasm.

2. Istoric – lipsa precedentului în „memoria culturală”

În toată istoria culturii și științei, omul nu a avut un exemplu direct de existență hibridă om–IAG la scară reală.

Avem mituri (centauri, androizi literari, eroi cu puteri „supranaturale”), dar acestea nu se traduc într-o matrice practică despre „cum este să fii un cyborg real”.

Lipsa reprezentărilor concrete face ca individul să nu poată estima corect riscul și beneficiul unei astfel de transgresări cognitive.

3. Epistemologic – decalajul dintre cunoașterea IN și potențialul IN–IAG

Trecerea de la o realitate cognitivă IN, cunoscută, la o nouă realitate IN–IAG nu este doar o „extindere de instrumente”, ci o schimbare de paradigmă cognitivă.

În realitatea IN, cunoașterea este acumulată prin experiență directă și mediată cultural.

În realitatea IN–IAG, cunoașterea ar deveni instantanee, distribuită și potențial nelimitată — ceea ce dizolvă barierele tradiționale ale învățării și schimbă raportul individual cu timpul, memoria și autoritatea cunoașterii.

Pentru un om obișnuit, asta poate părea nu o „eliberare”, ci o complicare existențială : pierzi simplitatea decizională, bazată pe o lume coerentă și treci într-un mediu unde totul este simultan, vast și poate alienant.

Comentariu IN: Și totuși creatorii de tehnologie IA-IAG vor continua dezvoltarea tehnologiilor cognitive și pentru început, mai timid vor convinge omul darwinian să experimenteze și această nouă alternativă de augmentare.

Co-creație IN-IA, Ștefan Melinte