Accident pe Drumul Național 65, în zona Podului Olt. Trei autoturisme implicate

Un accident rutier a avut loc marți dimineață, 9 septembrie 2025, pe Drumul Național 65, în zona Podului Olt. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, în jurul orei 08:40, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul IPJ Olt.

Potrivit primelor verificări, un șofer în vârstă de 37 de ani, din comuna Osica de Sus, nu a păstrat distanța de siguranță față de autoturismul aflat în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta. Impactul a dus la proiectarea celui de-al doilea vehicul într-o a treia mașină.

Din fericire, în urma accidentului nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Șoferul care a provocat accidentul a fost sancționat contravențional, primind o amendă de 810 lei și trei puncte de penalizare.