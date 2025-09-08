Primăria Bărăști a oferit ghiozdane cu rechizite pentru toți elevii la început de an școlar

Noul an școlar a debutat cu emoții și bucurie în comuna Bărăști, unde elevii, părinții și cadrele didactice au participat luni, 8 septembrie 2025, la festivitatea de deschidere. Primarul Ionuț Roșianu a transmis un mesaj de încurajare pentru toți cei care pornesc într-o nouă etapă a educației, subliniind importanța colaborării dintre elevi, profesori și părinți.

„Fiecare început aduce speranță, curaj și dorința de a reuși. Le dorim copiilor rezultate frumoase și împliniri, iar cadrelor didactice le mulțumim pentru dăruirea și răbdarea cu care modelează generațiile viitorului. Părinților le dorim să fie mereu alături de copii, cu aceeași încredere și susținere”, a declarat edilul.

Pentru ca elevii să înceapă școala cu încredere și bucurie, administrația locală, cu sprijinul unui sponsor, a pregătit câte un ghiozdan complet echipat cu rechizite pentru fiecare copil din comună.

„Mulțumim sponsorului pentru sprijinul oferit și pentru implicarea în comunitatea noastră. Împreună putem construi un viitor mai bun pentru copiii noștri”, a adăugat primarul Roșianu.

