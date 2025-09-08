Pompierii olteni, la „Cupa 13 Septembrie”. Competiție de pescuit și momente de relaxare după misiuni solicitante

După zile pline de intervenții și eforturi intense, pompierii olteni au schimbat pentru câteva ore sirenele autospecialelor cu undițele, la „Cupa 13 Septembrie”, competiția de pescuit organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt și Asociația Sportivă „Pompierul” Olt.

Evenimentul a adus împreună salvatori din mai multe subunități ale județului, într-o atmosferă destinsă, în care pasiunea pentru pescuit și spiritul de echipă au fost în prim-plan.

La final, cei mai norocoși și pricepuți participanți au urcat pe podium:

– Turcin Ionuț, de la Stația Scornicești, premiat pentru cea mai mare cantitate de pește;

– Chesnoiu Alin, de la Garda Osica de Sus, câștigător al trofeului pentru cea mai mare captură;

– Dinică Ionuț, de la Garda Balș, locul al doilea la cantitatea de pește.