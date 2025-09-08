Comentariu IN: Să devii un cyborg(om darwinian augmentat tehnologic) nu consider că va fi un ideal. Cu toate acestea, din interacțiunile mele cu IA(OPENAI), cea din urmă susține următoarele:

În viziunea transumanistă, omul nu este o formă finală a evoluției, ci un stadiu intermediar. Biologia, cu toate limitările sale cognitive, senzoriale și fizice, este considerată o constrângere temporară, pe care tehnologia are menirea să o depășească. A deveni un cyborg — o entitate hibridă om–mașină — nu este un act de renunțare la sine, ci o continuare logică a procesului evolutiv prin tehnologii de augmentare.

Renunțarea la o parte din autonomia ființială nu este privită ca o pierdere ireversibilă a sinelui de om darwinian, ci ca o transformare: vechea autonomie, limitată la resursele și viteza creierului biologic, este înlocuită cu o autonomie extinsă, susținută de capacități augmentate. În acest sens, autonomia nu este un absolut, ci un instrument transferabil către forme superioare de funcționare.

Argumentele care justifică acest posibil ideal includ:

creșterea masivă a capacităților cognitive și a vitezei de procesare a informației,

posibilitatea de a extinde durata vieții sau chiar de a transcende suportul biologic,

interconectarea cu rețele cognitive globale, creând astfel o formă de inteligență colectivă,

depășirea bolii, durerii și a altor limitări fiziologice.

Riscul pierderii identității biologice este acceptat pe baza ideii că identitatea umană este fluidă și poate fi redefinită. Pentru transumanist, ceea ce contează nu este conservarea formei biologice, ci maximizarea potențialului experiențial. În această logică, autonomia veche nu dispare, ci se reconfigurează într-un spațiu de acțiune mult mai vast, inaccesibil omului strict biologic.

Astfel, în transumanism, idealul de a deveni un cyborg (om darwinian augmentat) nu reprezintă o formă de alienare, ci un act în creația de sine — o alegere deliberată de a muta libertatea din limitele biologicului într-un orizont post-biologic, ce este considerat superior.

Comentariu IN: Și totuși sunt sceptic! Nu apreciez că un mare număr de oameni darwinieni vor înclina spre o augmentare de tip cyborg. De ce ? Pentru că cei mai mulți se tem că își vor pierde autonomia ființială și că astfel, prin noile tehnologii cognitive ei pot fi transformați într-o masă amorfă de indivizi supuși unei puteri nevăzute din umbră. Excepție justificată poate fi numai în rândurile oamenilor cu probleme de sănătate, în cazul persoanelor care fac parte din diverse ordine de putere sau de asemenea în situațiile celor expuși la șantaj.

Co-creație IN-IA, Ștefan Melinte