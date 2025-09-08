Lucrări majore la sistemul de apă din Brebeni. Primarul Florin Cîrstea anunță etapele de branșare pentru cetățeni

Primăria comunei Brebeni derulează un amplu proiect de modernizare a sistemului de alimentare cu apă, după ce, la preluarea mandatului, primarul Florin Cîrstea a constatat că instalația funcționa defectuos, în regim manual, iar sistemul de automatizare era complet distrus.

În ultimele luni, administrația locală a reușit să construiască un al doilea bazin de apă și să foreze un nou puț. Astfel, rețeaua locală va fi alimentată din patru puțuri, trei existente și unul nou realizat. În paralel, se desfășoară lucrări de automatizare și de modernizare a instalației de potabilizare a apei.

Alimentarea cu apă a comunei se va face etapizat:

– Prima etapă: vor fi racordați locuitorii de pe strada Principală, unde au fost deja schimbate și sigilate apometrele.

– A doua etapă: odată finalizat bazinul 2, apa va fi furnizată pe întreaga rețea existentă.

Pentru a beneficia de serviciu, fiecare cetățean va trebui să încheie un contract de furnizare a apei cu Serviciul Apă și Canal din cadrul Primăriei Brebeni. Totodată, primarul a subliniat că bazinele și apometrele trebuie montate în exteriorul proprietății, pe trotuar.

Edilul îi atenționează pe cetățenii branșați ilegal sau pe cei care au apometre și conducte secundare că trebuie să intre în legalitate. Până la punerea completă în funcțiune a sistemului, apa va fi furnizată zilnic, între orele 07:00–08:30 și 19:00–20:30, pentru verificarea instalației.

„Îmi cer scuze pentru disconfortul creat, dar aceste lucrări sunt absolut necesare pentru ca locuitorii comunei Brebeni să beneficieze de un sistem modern și funcțional de alimentare cu apă”, a declarat primarul Florin Cîrstea.