IPJ Olt. Peste 170.000 lei amenzi, 57 de permise reținute și șase dosare penale

Polițiștii olteni au desfășurat, weekend-ul trecut, acțiuni ample pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, vizând în special depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, precum și a celor care încalcă regimul legal de viteză.

Potrivit IPJ Olt, oamenii legii au intervenit la 163 de evenimente, dintre care 127 au fost sesizate prin numărul de urgență 112.

În urma verificărilor și controalelor, polițiștii au aplicat 364 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 173.000 de lei. Ca măsuri complementare, au fost reținute 57 de permise de conducere: 47 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, cinci pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, cinci pentru alte abateri rutiere.

De asemenea, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice sau nerespectarea obligațiilor legale și au fost constatate șase infracțiuni la regimul rutier.

Un caz grav a fost înregistrat sâmbătă, 6 septembrie 2025, în comuna Obârșia. În jurul orei 21:00, polițiștii din Corabia au oprit pe strada Bălții un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din localitate. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu etilotestul, rezultatul indicând 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

IPJ Olt transmite că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea numărului de accidente și asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni.