Învățământul, prioritate la Radomirești. Mesajul primarului Nicușor Sîia la început de an școlar

Odată cu începerea noului an școlar, primarul comunei Radomirești, Nicușor Sîia, a transmis un mesaj de încurajare și susținere pentru elevi, profesori și părinți.

Edilul a subliniat că ziua de 8 septembrie are o dublă semnificație pentru comunitate: sărbătoarea Sfintei Maria și emoția reîntoarcerii copiilor în bănci. „Îmi doresc ca fiecare copil din Radomirești să se bucure de condiții cât mai bune pentru învățare. Așa cum am reușit și în anul școlar trecut, când am dotat școlile cu mobilier modern și am realizat toalete interioare, voi continua să mă implic pentru ca elevii noștri să învețe într-un mediu curat, sigur și prietenos”, a declarat primarul.

Totodată, Nicușor Sîia a anunțat că și în acest an vor fi premiați elevii care obțin medii peste 9, pentru a încuraja performanța școlară. „Ei sunt mândria și viitorul comunei noastre”, a adăugat acesta.

Primarul a transmis și urări de sănătate și succes, atât pentru elevii care încep un nou drum educațional, cât și pentru toți sărbătoriții de Sfânta Maria. „Mult succes elevilor noștri în noul an școlar! Să aveți parte de un drum plin de realizări și de bucurii!”, a încheiat edilul.