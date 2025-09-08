Cinema „Eugen Ionescu” Slatina dă startul noii stagiuni de toamnă cu premiere spectaculoase și intrare gratuită

Cinema „Eugen Ionescu” Slatina dă startul noii stagiuni de toamnă cu premiere...

De astăzi, 8 septembrie 2025, cinefilii din Slatina sunt invitați să se bucure de cele mai noi producții cinematografice, odată cu debutul programului de toamnă al Cinema Eugen Ionescu.

Programul aduce pe marele ecran titluri mult așteptate, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici. Printre noutăți se numără „Jurassic World: Renașterea” și animația „Ballerina”, filme care promit să cucerească publicul prin spectaculozitatea efectelor și emoția poveștilor.

Copiii vor avea parte de proiecții dedicate, precum „Karate Kid: Legende” (3D), îndrăgiții „Ștrumfi – Filmul” și „Lilo & Stitch”, acum în variantă dublată.

Seara este rezervată pasionaților de thrillere și filme horror, cu două titluri ce promit să ridice nivelul de adrenalină: „Trăind printre demoni: E mâna diavolului” (The Conjuring 3) și „Speak No Evil / Nu vorbi de rău” (3D).

Programul complet al zilei de luni, 8 septembrie:

15:30 – Karate Kid: Legende (3D)

16:30 – Ștrumfii – Filmul (dublat)

17:00 – Lilo & Stitch (dublat)

18:30 – Jurassic World: Renașterea (3D)

19:00 – Ballerina (3D)

20:45 – Trăind printre demoni: E mâna diavolului

21:00 – Speak No Evil / Nu vorbi de rău (3D)

Intrarea este gratuită, iar accesul publicului se face în intervalul orar 15:00 – 21:00. Pentru informații suplimentare, spectatorii pot suna la 0784 010 929.