Angajatorii din Olt, obligați să treacă la REGES-ONLINE până la 30 septembrie. Amenzi de până la 20.000 lei pentru neînregistrare

Angajatorii din Olt, obligați să treacă la REGES-ONLINE până la 30 septembrie....

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt reamintește angajatorilor că termenul limită pentru înregistrarea în noua platformă digitală REGES-ONLINE este 30 septembrie 2025. Toate contractele individuale de muncă active trebuie completate în sistem până la această dată. Începând cu 1 octombrie 2025, aplicația REVISAL nu va mai putea fi utilizată, iar toate transmiterile vor fi efectuate exclusiv prin REGES-ONLINE.

Potrivit ITM Olt, înregistrarea se face direct din browser, fără a fi necesară instalarea unui program, prin accesarea https://reges.inspectiamuncii.ro. Autentificarea se poate realiza fie printr-un cont creat în platforma RoEID, fie cu semnătură digitală calificată.

Pentru sprijinirea angajatorilor, Inspecția Muncii pune la dispoziție tutoriale video și înregistrări ale ședințelor de instruire, disponibile pe canalul oficial de YouTube:

Tutoriale video REGES-ONLINE

Ședințe de instruire înregistrate

Sancțiuni pentru neconformare

Angajatorii care nu se înregistrează în termenul legal riscă amenzi între 15.000 și 20.000 lei. De asemenea, necompletarea tuturor elementelor contractelor de muncă active, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 lei.

ITM Olt atrage atenția că respectarea termenelor este esențială pentru evitarea sancțiunilor și pentru buna funcționare a evidenței muncii la nivel național.