An școlar nou, școală nouă. Investiții majore la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” din Caracal

Noul an școlar a început cu vești bune pentru elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” din Caracal. Instituția de învățământ a fost complet modernizată, iar copiii au acum la dispoziție atât o școală nouă, sigură și primitoare, cât și o sală de sport modernă, care completează condițiile necesare pentru un act educațional de calitate.

Luni, 8 septembrie 2025, prezent la festivitatea de deschidere, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a subliniat importanța acestor investiții realizate prin fonduri europene atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său. Dragi profesori, chiar dacă vă confruntați cu multe provocări, rămâneți aproape de menirea de a forma caractere și generații. Dragi elevi, folosiți cu încredere condițiile pe care le aveți la dispoziție și bucurați-vă de fiecare pas al reușitei voastre. Dragi părinți, vă mulțumim pentru implicare și sprijin”, a transmis Marius Oprescu.

Consiliul Județean Olt transmite că va continua să sprijine educația la nivel local, subliniind că „viitorul se construiește prin școală”.

