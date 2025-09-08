Acasă Actualitate An școlar nou, școală nouă. Investiții majore la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru”...

An școlar nou, școală nouă. Investiții majore la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” din Caracal

Bogdan Vladu
Noul an școlar a început cu vești bune pentru elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” din Caracal. Instituția de învățământ a fost complet modernizată, iar copiii au acum la dispoziție atât o școală nouă, sigură și primitoare, cât și o sală de sport modernă, care completează condițiile necesare pentru un act educațional de calitate.

Luni, 8 septembrie 2025, prezent la festivitatea de deschidere, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a subliniat importanța acestor investiții realizate prin fonduri europene atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său. Dragi profesori, chiar dacă vă confruntați cu multe provocări, rămâneți aproape de menirea de a forma caractere și generații. Dragi elevi, folosiți cu încredere condițiile pe care le aveți la dispoziție și bucurați-vă de fiecare pas al reușitei voastre. Dragi părinți, vă mulțumim pentru implicare și sprijin”, a transmis Marius Oprescu.

Consiliul Județean Olt transmite că va continua să sprijine educația la nivel local, subliniind că „viitorul se construiește prin școală”.

