126 de șoferi amendați într-o acțiune a polițiștilor olteni. Aproape 100 au fost prinși cu viteză peste limită

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, în dimineața zilei de 5 septembrie 2025, o amplă acțiune pe principalele artere rutiere din județ, vizând respectarea regimului legal de viteză și creșterea siguranței rutiere.

În doar patru ore, între 06:00 și 10:00, oamenii legii au aplicat 126 de sancțiuni contravenționale, dintre care 99 pentru depășirea vitezei legale. Valoarea totală a amenzilor se ridică la aproximativ 36.000 de lei.

Totodată, polițiștii au luat măsuri suplimentare în cazul unor șoferi care reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți la trafic: opt conducători auto au fost scoși din circulație, iar patru autoturisme au fost reținute, întrucât nu îndeplineau condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii fiind prezenți pe șosele pentru a preveni și combate principalele cauze generatoare de accidente.