Prima fabrică din comuna Mihăești. Un pas major pentru dezvoltarea economică locală

Comuna Mihăești, cu o populație de aproximativ 1.300 de locuitori, se pregătește să facă un pas istoric în direcția dezvoltării economice. În localitate urmează să fie construită prima fabrică, un proiect care promite să creeze noi locuri de muncă și să aducă oportunități pentru comunitate.

Primarul liberal Constantin Dobrița este cel care a susținut și promovat acest demers, considerat esențial pentru viitorul comunei. Reprezentanții PNL Olt îl felicită pentru implicarea și viziunea sa, subliniind că administrația locală a reușit să transforme Mihăești într-un exemplu de progres și dezvoltare durabilă.

„Prin astfel de proiecte, Mihăeștiul devine o comunitate modernă, orientată către viitor. Este un pas care oferă speranță locuitorilor și aduce o perspectivă de creștere economică sustenabilă”, se arată în mesajul organizației județene.