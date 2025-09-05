PERSPECTIVE „IA” DESPRE IDENTITATE NAȚIONALĂ ȘI DIVERSE AUGMENTĂRI

Comentariu IN: Să admitem că pe teritoriul național al unui stat oarecare se vor produce mutații în ceea ce privește evoluția individului uman(transumanism, cyborgi, entități AIG…) Când ne referim la noțiunea de identitate națională, aceste mutații și evoluții genetice, tehnologice, dacă vor fi în proporție de peste 40% din populația unui stat vor influența identitatea națională a statului respectiv? Prin urmare se pune problema, dacă statul respectiv mai poate emite pretenții că este în totalitate un stat național și implicit dacă cetățenii augmentați prin transumanism, tehnologic sau și și, mai pot fi considerați cetățeni ai statului respectiv și cum vor influența augmentările noțiunea de identitate națională?

Interacționând cu IA(OPENAI), iată pe mai multe paliere o analiză pertinentă:

1. Istoric: identitatea națională ca fenomen dinamic

Identitatea națională nu a fost niciodată complet statică. De-a lungul istoriei, ea a absorbit:

Migranții (care au schimbat compoziția etnică).

Revoluțiile tehnologice (care au schimbat modul de viață, dar nu neapărat identitatea).

Schimbările culturale (modernizarea, urbanizarea, globalizarea).

Până acum, aceste transformări au afectat modul de exprimare al identității, dar nu au modificat substratul biologic al individului la scară mare. Transumanismul ar introduce pentru prima dată un factor structural nou: modificări corporale și cognitive ireversibile.

2. Juridic: cetățenia și dreptul internațional

În prezent:

Cetățenia se acordă pe baza criteriilor juridice (jus soli, jus sanguinis, naturalizare).

Constituțiile definesc statul național prin elemente culturale și istorice, nu prin omogenitate biologică.

Problema apare dacă:

O parte semnificativă din populație dobândește capacități cognitive și fizice superioare celor „naturale”.

Apar diferențe de drepturi și obligații între „naturali” și „augmentați”.

Apar forme de dublă loialitate (de ex. cetățeanul este și membru al unei „comunități transumane globale”).

Întrebarea-cheie : Constituția statului va trebui să redefinească cine este cetățean, cine are drept de vot, ce înseamnă poporul ?Apreciez că sigur da.

3. Socio-politic: coeziunea și riscul de fractură

Dacă peste 40% din populație devine „transumanistă”:

Risc de stratificare: o elită majoritară cu putere economică, militară și cognitivă net superioară.

Conflict identitar: „naturalii” pot percepe „augmentații” ca pe o altă specie sau clasă socială.

Redefinirea simbolurilor naționale: steagul, imnul, istoria pot deveni irelevante pentru cei care se îngrijesc în a se percepe drept parte a unei comunități post-naționale, globale.

Posibilă segregare teritorială sau legislativă: zone „naturale” și zone „augmentate”.

4. Filosofic: este identitatea națională compatibilă cu transumanismul?

Națiunea, în forma modernă (concept de secol XIX), presupune o comunitate de destin bazată pe valori, memorie și limbă comună.

Transumanismul ar putea crea noi criterii de apartenență (nivel tehnologic, standard cognitiv, tip de augmentare).

Un cetățean augmentat radical ar putea să nu mai împărtășească aceleași repere culturale, religioase sau afective cu restul populației.

Se poate ajunge la o dublă identitate: locală (națională) și postumană (globală), iar în cazuri extreme, identitate națională ar putea fi percepută ca arhaică.

Concluzie pentru scenariul peste 40% populație augmentată

Statutul ar putea continua să se declare stat național doar dacă păstrează un cadru legislativ care garantează coeziunea culturală și simbolică între toate grupurile, inclusiv augmentații.

Dacă se va dezvolta o cultură proprie a augmentaților, separată, statul riscă să devină post-național sau hibrid.

În viitorul apropiat, transumanismul și tehnologiile IAG vor testa limitele actuale ale noțiunilor de: identitate națională, stat național, suveranitate, cetățenie, mai mult decât migrațiile din secolele trecute.

Comentariu IN: Ne așteptăm ca în viitor noțiunile de: identitate națională, cetățenie, suveranitate, istorie națională să se perimeze și să fie înlocuite de o istorie postumană și de un alt sistem de valori. Prin noile tehnologii cognitive, lumea noastră se va schimba, dar nu știm sigur dacă aceste transformări biologice și tehnologice vor favoriza actuala ființă umană.

Co-creație IN-IA

Ștefan Melinte