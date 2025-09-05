Loctrans Slatina modernizează afișele din stații. Orarele curselor sunt acum mai clare și mai ușor de urmărit

Loctrans Slatina modernizează afișele din stații. Orarele curselor sunt acum mai clare...

Slătinenii care utilizează transportul public vor găsi de acum informații mai clare în stațiile Loctrans. Operatorul local de transport a anunțat că a înnoit afișele cu programul liniilor, astfel încât acestea să fie mai vizibile și mai ușor de consultat, fără a mai fi necesară utilizarea ecranelor tactile.

Noile tabele afișate în stații conțin orele exacte de plecare pentru fiecare linie, valabile de luni până duminică, ceea ce va permite călătorilor să își organizeze mai bine deplasările.

„Actualizăm traseele și programele pentru a veni în sprijinul locuitorilor și pentru a face călătoriile mai simple”, au transmis reprezentanții Loctrans, care au ținut să le mulțumească slătinenilor pentru înțelegere în situațiile în care pot apărea întârzieri sau sincope temporare. Potrivit companiei, echipele intervin prompt pentru revenirea la programul normal.

Primăria Municipiului Slatina sprijină aceste demersuri, în cadrul procesului de modernizare a transportului public local, pentru ca serviciul oferit cetățenilor să fie mai eficient, sigur și prietenos.

Călătorii au la dispoziție și aplicația 24pay, prin care pot plăti rapid și simplu biletul, iar pentru informații suplimentare Loctrans poate fi contactat la numărul de telefon 0349.991.