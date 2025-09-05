Crâmpoia deschide prima creșă din mediul rural. Un pas important pentru educația timpurie

Crâmpoia deschide prima creșă din mediul rural. Un pas important pentru educația...

Luni, 8 septembrie 2025, de la ora 09:00, comuna Crâmpoia marchează un moment istoric, inaugurarea primei creșe din mediul rural.

Proiectul finalizat de administrația locală are la bază principiul că educația timpurie este esențială pentru formarea viitorului adult și pentru construirea unei societăți sănătoase. „Fără educație, nu putem avea o societate sănătoasă și nici măcar un viitor confortabil”, au transmis reprezentanții primăriei.

Deschiderea noii unități vine chiar la începutul anului școlar 2025-2026, ceea ce face ca acest moment să fie unul cu dublă semnificație, atât pentru comunitatea din Crâmpoia, cât și pentru întreg județul Olt.

Noua creșă va oferi un mediu sigur și modern pentru cei mai mici membri ai comunității, contribuind la sprijinirea părinților și la asigurarea unei baze solide în procesul educațional.

Primăria a dorit să transmită și un mesaj inspirațional prin cuvintele lui John F. Kennedy: „Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem într-o vreme pe care nu o vom vedea”.