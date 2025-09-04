Zilele Orașului Balș 2025. Tradiție, muzică și bucuria comunității

Orașul Balș se pregătește de sărbătoare! În zilele de 7 și 8 septembrie 2025, locuitorii și oaspeții sunt invitați să ia parte la evenimentul mult așteptat, Zilele Orașului Balș, o manifestare dedicată comunității, tradițiilor și bucuriei de a fi împreună.

Organizatorii promit un program artistic de excepție, cu spectacole susținute de artiști consacrați ai folclorului românesc, dar și de tinere talente locale. Atmosfera va fi întreținută de ansambluri folclorice, interpreți de muzică populară și soliști îndrăgiți care vor aduce pe scenă cântece autentice și emoții pe măsură.

Pe lângă recitalurile muzicale și momentele coregrafice, participanții se vor bucura de un show de lasere, care va transforma seara într-un spectacol vizual de neuitat.

„Este momentul în care comunitatea se reunește, se bucură de muzică, dans și voie bună, celebrând împreună identitatea și spiritul orașului. Vă așteptăm în număr cât mai mare pentru a trăi două zile pline de emoție și bucurie!”, transmit organizatorii.

Astfel, Balșul devine, pentru două zile, scena unei mari sărbători populare, un prilej de întâlnire, comuniune și celebrare a tradițiilor.