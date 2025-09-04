Slatina se reinventează. Investiții europene pentru un oraș mai verde, mai prietenos și mai atractiv

Slatina se reinventează. Investiții europene pentru un oraș mai verde, mai prietenos...

Municipiul Slatina intră într-o etapă majoră de transformare urbană, după ce Consiliul Local a aprobat o serie de proiecte de dezvoltare cu finanțare europeană prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027. Primarul Mario De Mezzo promite o „Slatina strălucitoare”, în care investițiile în infrastructură, cultură și mediu sunt, în primul rând, investiții în oameni.

Proiectele de dezvoltare finanțate prin fonduri europene și din bugetul local, vizează modernizarea infrastructurii, revitalizarea zonelor publice și protejarea mediului.

Printre inițiativele anunțate se numără:

– Grădina de vară și centru socio-cultural, un spațiu modern pentru evenimente și activități comunitare;

– Traseul de agrement Strehaeți, zonă de recreere la standarde europene;

– Pietonizarea centrului istoric, continuarea proiectului de transformare a bulevardului A.I. Cuza și a străzilor adiacente într-un spațiu prietenos cu pietonii și bicicliștii;

– Zona cu emisii reduse, reducerea traficului și poluării în centrul orașului;

– Conversia terenurilor degradate în spații verzi, reamenajarea fostului poligon într-un parc urban;

– Nod intermodal la Gara CFR, modernizarea infrastructurii de transport și a spațiilor publice;

– Reabilitarea zonei Casei de Cultură a Sindicatelor, un pas în consolidarea identității culturale a orașului.

Primarul Mario De Mezzo a subliniat importanța acestor investiții pentru comunitate: „Prin aceste proiecte, Slatina se transformă într-un oraș mai viu, mai atractiv și mai prietenos cu oamenii. Investim în spații culturale, în zone de agrement, în infrastructura centrului istoric și în protejarea mediului, pentru a reda comunității frumusețea și energia de care are nevoie. Cred cu tărie că fiecare investiție în oraș este o investiție în oameni. Facem Slatina strălucitoare, pentru noi și pentru generațiile care vin”.

Proiecte emblematice pentru viitor

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte este zona cu emisii scăzute din centrul orașului, cu o valoare de aproape 60 milioane lei. Acesta include refacerea aleilor pietonale, amplasarea de mobilier urban modern, fântâni, locuri de joacă, iluminat inteligent și amenajări peisagere. Totodată, bulevardul A.I. Cuza va fi transformat într-o zonă pietonală modernă, cu piste de biciclete, spații expoziționale și zone verzi reconfigurate.

De asemenea, proiectul reamenajării bazelor sportive de pe bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Văilor va oferi locuitorilor terenuri multifuncționale, spații de fitness în aer liber, locuri de joacă, dar și elemente spectaculoase precum un turn belvedere cu platformă panoramică.

Nu este uitat nici centrul istoric, unde străzile Lipscani și Mihai Eminescu vor fi reamenajate pentru pietoni și pentru activități culturale, cu piațete, spații verzi și mobilier urban modern.

Multe dintre proiecte au trecut deja de faza de evaluare și se află în etapa de contractare sau implementare. Valoarea totală a investițiilor depășește sute de milioane de lei, cu finanțare din fonduri europene și contribuție locală.

„Toate aceste proiecte sunt ale administrației liberale și sunt sigur că vor schimba fața orașului”, a transmis primarul Mario De Mezzo, mulțumind echipei tehnice și partenerilor de la ADR Oltenia pentru sprijin.