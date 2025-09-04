Primăria Strejești dăruiește ghiozdane echipate elevilor din clasa pregătitoare

Primăria comunei Strejești vine în sprijinul celor mai mici școlari și le oferă, la început de an școlar, ghiozdane complet echipate. Inițiativa este destinată tuturor copiilor din clasa pregătitoare și are rolul de a le face debutul în școală mai ușor și mai plăcut.

Reprezentanții administrației locale transmit că acest gest simbolizează urarea de bun venit în lumea școlii și totodată dorința de a arăta că educația și viitorul copiilor sunt priorități pentru comunitate.

„Fiecare copil merită să pornească la drum cu încredere, șanse egale și zâmbetul pe buze. Prin acest sprijin, ne dorim să le oferim micilor elevi o motivație în plus pentru a descoperi bucuria cunoașterii”, se arată în comunicatul Primăriei.

Astfel, începutul noului an școlar în comuna Strejești este marcat nu doar de emoții, ci și de un sprijin concret pentru familiile elevilor care pășesc pentru prima dată în băncile școlii.