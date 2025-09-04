Jandarmii olteni, alături de elevi la început de an școlar. Recomandări pentru siguranța copiilor

Jandarmii olteni, alături de elevi la început de an școlar. Recomandări pentru...

Odată cu apropierea noului an școlar, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt transmite un mesaj ferm: siguranța elevilor rămâne o prioritate. Începând din prima zi de școală, jandarmii vor fi prezenți în zona instituțiilor de învățământ, pentru a preveni incidentele și a sprijini desfășurarea cursurilor în condiții de liniște și ordine.

Reprezentanții Jandarmeriei Olt au transmis un set de recomandări menite să îi ajute pe elevi și părinți să evite situațiile de risc, atât în drumul spre școală, cât și în timpul activităților educaționale.

Pentru elevi, jandarmii subliniază câteva reguli esențiale: respectarea regulilor de circulație, traversarea doar pe la trecerile de pietoni, evitarea conflictelor și alegerea dialogului ca soluție în rezolvarea neînțelegerilor. De asemenea, elevii sunt încurajați să respingă orice formă de bullying, să nu aducă în școală obiecte periculoase sau substanțe interzise și să manifeste prudență în mediul online, unde divulgarea datelor personale îi poate expune riscurilor.

În ceea ce îi privește pe părinți, aceștia sunt îndemnați să fie alături de copii, să îi asculte și să discute cu ei despre prietenie, siguranță și respect. Totodată, jandarmii recomandă implicarea părinților în educarea celor mici cu privire la protejarea bunurilor personale și respectarea curățeniei și ordinii în școală.

„Siguranța elevilor este o responsabilitate comună, care nu poate fi realizată decât prin colaborarea strânsă dintre familie, școală și autorități”, transmit reprezentanții IJJ Olt.