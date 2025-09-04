APM Olt. Săptămâna Europeană a Mobilității

Agenția pentru Protecția Mediului Olt a lansat un apel către primăriile municipiilor și orașelor din județ pentru a se înscrie la ediția din acest an a Săptămânii Europene a Mobilității, care se va desfășura între 16 și 22 septembrie 2025.

Tema campaniei este „Mobilitate pentru toți”, un mesaj prin care Comisia Europeană dorește să încurajeze autoritățile locale și cetățenii să găsească soluții durabile și accesibile pentru deplasarea în mediul urban.

„Săptămâna Europeană a Mobilității reprezintă o oportunitate pentru administrațiile locale de a sprijini comunitatea și de a contribui la stabilirea unor strategii de mobilitate urbană sustenabilă. Obiectivele sunt clare: dezvoltarea unui transport public eficient și atractiv, reducerea blocajelor în trafic și extinderea infrastructurii pentru mijloace de transport nepoluante, cum ar fi pistele pentru biciclete”, a transmis Alexandru-Mihai Cacoveanu, directorul APM Olt.

Primăriile interesate se pot înscrie cu inițiative, acțiuni sau evenimente dedicate mobilității urbane prin intermediul platformei oficiale www.mobilityweek.eu, accesând secțiunea de înregistrare.

Evenimentul este organizat anual la nivel european și urmărește să aducă în prim-plan soluții inovatoare pentru problemele de trafic și poluare, promovând alternative la utilizarea automobilului personal.