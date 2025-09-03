VIDEO. Bărbat de 69 de ani din Balș, reținut pentru violență domestică

Un bărbat de 69 de ani din Balș a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat concubina, o femeie de 54 de ani, care a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc pe 31 august 2025, în jurul orei 14:45, când femeia a sunat la poliție și a reclamat că a fost agresată fizic de partenerul său. Victima a fost transportată la Spitalul Orășenesc Balș pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. După administrarea probelor, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Autoritățile subliniază că, pe parcursul procesului penal, cel cercetat beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.