Investiție majoră la SJU Slatina. Peste 70 de milioane de lei pentru reabilitarea pavilionului central

Investiție majoră la SJU Slatina. Peste 70 de milioane de lei pentru...

Consiliul Județean Olt a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 3 septembrie 2025, indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul de reabilitare a pavilionului central al Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Potrivit documentului, valoarea totală a investiției se ridică la 71,97 milioane lei (TVA inclus), iar lucrările vor avea o durată estimată de 24 de luni. Suprafața vizată pentru modernizare este de 8.581 de metri pătrați, proiectul fiind finanțat prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Actualizarea indicatorilor a fost necesară în urma schimbărilor legislative și a creșterii cotei TVA, măsură care permite acum demararea procedurilor de licitație și continuarea implementării proiectului.

Reabilitarea pavilionului central este considerată un pas decisiv în modernizarea infrastructurii sanitare din județ. Noul spațiu va fi dotat cu instalații moderne și va oferi condiții mai bune atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale.