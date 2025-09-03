Deputatul Gigel Știrbu critică dur prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a reacționat vehement după ce foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la parada militară de la Beijing, alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

„Nu este o surpriză, dar este o rușine!”, a transmis parlamentarul, acuzându-i pe cei doi că își caută relevanța politică alături de „dictatori” și că prin asemenea gesturi compromit valorile democratice ale României.

Știrbu susține că astfel de apariții nu pot fi puse pe seama întâmplării, ci reprezintă rezultatul anilor în care o parte a clasei politice „a pus frână modernizării țării, a slăbit instituțiile și a căutat validare în Est”.

„România a fost prea mult timp căpușată de astfel de personaje care astăzi își caută validarea în brațele Estului. Dar adevărul este simplu: România ESTE pro-Europa. România și-a ales calea de 35 de ani – democrația, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a subliniat deputatul.

În mesajul său, acesta a insistat că foștii premieri nu pot fi considerați reprezentativi pentru țară și că viitorul României este unul „european, democratic și solidar cu cei care luptă pentru libertate”.

„Să fie clar: România este și rămâne parte a Europei. Asta este opțiunea poporului român, iar nimeni nu are dreptul să o compromită prin gesturi care ne fac de rușine”, a concluzionat Gigel Știrbu.