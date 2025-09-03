De către

CSM Slatina deschide Secția de Șah pentru pasionați

Clubul Sportiv Municipal Slatina anunță lansarea oficială a Secției de Șah, eveniment programat pentru miercuri, 3 septembrie, ora 17:00, la sediul din Aleea Florilor nr. 1, lângă Hotel Bulevard Prestige.

Noua secție se adresează atât începătorilor, cât și jucătorilor avansați, oferind un cadru organizat pentru antrenamente, competiții și dezvoltarea abilităților strategice.

Coordonatorul secției este antrenorul Dumitru Barbărasă, care îi așteaptă pe cei interesați să facă primul pas în lumea șahului sau să își perfecționeze tehnica.

Cei care doresc să se înscrie pot contacta clubul printr-un mesaj direct sau îl pot suna pe antrenor la numărul +40 759 538 112.