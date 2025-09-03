Bălșenii scapă de penalități dacă își achită restanțele până la 30 septembrie

Consiliul Local Balș a adoptat, în ședința din 28 august 2025, o hotărâre prin care persoanele fizice ce au datorii către bugetul local pot beneficia de anularea penalităților acumulate până la 1 aprilie 2025.

Potrivit primarului Cătălin Rotea, măsura are scopul de a sprijini contribuabilii să își achite restanțele și, în același timp, de a crește gradul de colectare la bugetul local. Astfel, balșenii care își plătesc integral obligațiile restante, taxe, impozite, amenzi sau alte datorii accesorii, vor fi scutiți de penalitățile acumulate în anii trecuți.

Pentru a beneficia de această facilitate, cetățenii trebuie să depună o cerere la Biroul de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Balș. Termenul limită este 30 septembrie 2025, inclusiv.

„În 2020 taxele încasate în Balș erau de 60 de miliarde lei vechi, în 2024 sunt de 150 de miliarde lei vechi, bani fără de care n-am fi putut să facem atâtea investiții, bani care au contribuit la dezvoltarea orașului nostru. Reafirm promisiunea făcută în 2020 că nu voi crește nicio taxă și nu voi accepta ca acestea să fie majorate, cu excepția ratei inflației, cu care au fost majorate în fiecare an, sau dacă legile care guvernează întregul stat românesc vor fi modificate. Ce vreau să vă povestesc? Din păcate, astăzi când vorbim, avem 150 de miliarde de lei vechi nerecuperate de la persoane fizice, din care 50 de miliarde sunt amenzi.

Și în contextul în care în următoarea perioadă va fi promulgată probabil o lege care prevede că nu poți să cumperi sau să înstrăinezi un autoturism, că nu poți să obții o autorizație de construire sau că nu poți să-ți iei permisul de conducere dacă nu ți-ai plătit toate obligațiile la zi, cred că pentru toți acești debitori, acești datorinici care, din motive obiective sau subiective, nu și-au plătit datoriile, va fi foarte greu să mai poată să și le achite. Prin urmare, am aprobat o hotărâre de Consiliu Local prin care în perioada 1 septembrie – 30 septembrie, toate persoanele care își vor achita integral datoriile la bugetul local vor fi scutite integral de penalitățile aferente acestor datorii. Știu că există și reversul medaliei și că îmi veți spune că nu e corect să încurajăm această neplată, dar în același timp vă spun și eu că cei care ați fost de bună credință și ați plătit, ați beneficiat de bonificația de 10% și alte asemenea bonificații pe care primăria le mai acordă și, de asemenea, vreau să vă spun că dacă nu am da acest gen de măsuri și promit că este ultima măsură pe care o dau în următorii doi ani de zile de acest fel, dacă nu am încasa acești bani, ei ar rămâne pe hârtie.

Altfel, ei se vor regăsi efectiv în noi investiții în orașul Balș. Concluzia, toți cei care, persoanele fizice care au datorii la bugetul local pot să depună o cerere între 1 și 30 septembrie pentru a beneficia de scutirea totală a penalităților în cazul în care își plătesc integral datoriile”, este declarația primarului Cătălin Rotea.