Tânăr de 30 de ani, reținut după ce a tâlhărit o femeie într-un magazin din Slatina

Un tânăr de 30 de ani, din Slatina, a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat o femeie și i-ar fi furat geanta, în timp ce aceasta se afla într-o societate comercială din municipiu. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 1 septembrie 2025, în jurul orei 09:10.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, victima, o femeie de 39 de ani, se afla la cumpărături când a fost atacată. Agresorul i-ar fi smuls geanta de pe umăr, reușind să sustragă o sumă de bani și alte bunuri.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, au demarat imediat cercetările, iar în scurt timp tânărul a fost identificat și dus la audieri. În urma administrării probatoriului, pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Oamenii legii continuă investigațiile pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

Autoritățile reamintesc că, pe toată durata anchetei, bărbatul beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție.