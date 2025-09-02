Primarul comunei Șopârlița sprijină elevii la început de an școlar cu ghiozdane și rechizite

La începutul noului an școlar, elevii Școlii Gimnaziale din Șopârlița au primit un sprijin important din partea administrației locale. Primarul comunei, Marijana Trepăduș, a oferit fiecărui copil ghiozdane și rechizite, gest menit să îi încurajeze să pășească în sala de clasă cu încredere și bucurie.
Inițiativa, susținută din fonduri proprii, a devenit deja o tradiție în Șopârlița, demonstrând grija față de educație, dar și respectul față de părinți și copii. „Investind în educație, construim o comunitate mai puternică și mai unită”, transmite primarul Marijana Trepăduș.
Gestul vine ca o dovadă de implicare și responsabilitate față de viitorul tinerilor, care reprezintă speranța și forța de mâine a localității.
Administrația locală urează mult succes tuturor elevilor la început de an școlar și îi încurajează să-și urmeze cu încredere drumul educațional.