Primăria Piatra-Olt oferă ghiozdane echipate tuturor elevilor din clasa pregătitoare

La început de an școlar, emoția primului clopoțel va fi însoțită de bucurie pentru toți elevii din clasa pregătitoare din Piatra-Olt. Primăria, prin programul „Back to School”, continuă tradiția de a oferi ghiozdane complet echipate micilor școlari.

„Este modul nostru de a spune «Bine ați venit!» în lumea școlii și de a arăta că viitorul copiilor noștri contează”, a transmis primarul orașului, Nicușor Rada.

Fiecare copil va primi un ghiozdan dotat cu rechizitele necesare, astfel încât începutul drumului educațional să fie marcat de încredere, șanse egale și un zâmbet sincer.

Programul „Back to School” a devenit o tradiție în Piatra-Olt și reprezintă o investiție directă în educație și în copiii comunității. „Cea mai valoroasă și frumoasă resursă a noastră sunt copiii, iar prin acest sprijin ne dorim să le oferim condiții mai bune pentru a porni în această călătorie”, a mai adăugat edilul.

Prin această inițiativă, administrația locală transmite un mesaj clar, educația rămâne o prioritate, iar sprijinirea celor mici încă de la începutul școlii este o investiție în viitorul întregii comunități.