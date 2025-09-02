Primăria Izbiceni anunță digitalizarea plății taxelor și avertizează asupra penalităților pentru întârziere

Primăria comunei Izbiceni, condusă de primarul Fănel Bădici, reamintește cetățenilor importanța achitării la timp a taxelor și impozitelor locale, subliniind că acest demers contribuie direct la dezvoltarea comunității.

Potrivit anunțului transmis de administrația locală, o veste bună pentru locuitorii comunei este faptul că plata obligațiilor fiscale a fost digitalizată. Astfel, contribuabilii pot achita rapid și simplu taxele și impozitele, fără a mai fi nevoie de drumuri suplimentare la ghișeu.

Pe de altă parte, primarul atrage atenția că sistemul informatic calculează automat penalități pentru fiecare zi de întârziere. Din acest motiv, locuitorii sunt încurajați să-și achite datoriile la timp, pentru a evita costurile suplimentare.