Loc de joacă modern pe Strada Primăverii. Copiii din Slatina au un nou spațiu de distracție și siguranță

Loc de joacă modern pe Strada Primăverii. Copiii din Slatina au un...

Municipiul Slatina continuă procesul de modernizare a spațiilor publice destinate celor mici. Locul de joacă de pe Strada Primăverii a fost reabilitat complet și redat comunității într-o formă modernă, sigură și atractivă.

Autoritățile locale au anunțat că investiția urmărește să ofere copiilor un spațiu unde bucuria jocului se îmbină cu siguranța și confortul, fiind totodată un punct de întâlnire pentru familii și comunitate. Amenajarea cuprinde echipamente colorate, adaptate normelor actuale de siguranță, dar și zone care încurajează interacțiunea și socializarea între cei mici.

Primăria Slatina transmite că astfel de proiecte reprezintă pași importanți în transformarea orașului într-un spațiu prietenos cu toți locuitorii, unde fiecare cartier să dispună de zone de recreere moderne și atractive.