Dr. Anda-Mihaela Enculescu, trei decenii de dăruire în slujba pacienților din Olt

După o carieră de peste trei decenii dedicată sănătății pacienților din județul Olt, medicul oftalmolog Dr. Anda-Mihaela Enculescu se pregătește să se retragă din activitate. Povestea sa profesională a început în urmă cu 31 de ani, odată cu primul pas făcut în Secția Oftalmologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, locul care i-a devenit a doua casă și unde a trăit, așa cum spune chiar ea, „cei mai frumoși ani ai vieții”.

Pentru Dr. Enculescu, empatia și comunicarea cu pacientul au fost întotdeauna fundamentale în actul medical. De aceea, gândul retragerii este însoțit de emoție: „Mă despart cu greu de colegi, de tot ce am construit aici. Avem o conducere implicată, unitate și înțelegere. Spitalul s-a schimbat mult în ultimii ani, de la clădiri renovate până la aparatură modernă și colegi tineri. Și Secția noastră va întineri, pentru că e timpul să lăsăm loc unei noi generații de medici care să ducă mai departe munca începută”.

Deși a participat la numeroase intervenții și a văzut sute de cazuri rezolvate, cele mai puternice emoții i-au fost oferite de pacienți. Un simplu „mulțumesc” rostit din suflet a rămas cea mai mare răsplată pentru medicul oftalmolog. „Zilele trecute am citit un mesaj pe internet de la o doamnă care ne mulțumea. Și-a făcut timp să scrie și acest gest ne face pe noi, medicii, extrem de fericiți. Din mulțumirea pacientului vine bucuria medicului”, mărturisește Dr. Enculescu.

Spitalul Județean de Urgență Slatina transmite recunoștință și apreciere pentru întreaga activitate a medicului: „A fost o onoare să colaborăm împreună pentru dezvoltarea spitalului. Vă mulțumim, doamna doctor Anda-Mihaela Enculescu!”.

Astfel, cariera Dr. Enculescu rămâne un exemplu de profesionalism, dăruire și umanitate, lăsând în urmă nu doar o secție oftalmologică modernă, ci și generații de pacienți care îi vor păstra recunoștința.