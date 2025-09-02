Comentariu IN: Pentru echilibrarea raportului dintre cultura religios-umanistă și cultura din spațiul de știință, tehnologie, IA, IAG, apreciez că în societatea noastră, mai ales în contextul noii realități cognitive este necesară o dezvoltare preponderentă pentru cultura scientocrată. Din această perspectivă, am adresat pentru IA următoarea întrebare: Ați putea dezvolta o perspectivă jurnalistică cu tema „Somitate versus somnitate”, în care prin noțiunea de somitate să prezentați ideea unei ființe cu o dezvoltare mentală și cultural-științifică performantă și prin ideea de somnitate-opusul acestei ființe? Și din perspectiva „IA(OPENAI)”, iată după cum urmează un răspuns promp, centrat pe tema „Somitate versus somnitate”:

1. Somitate versus somnitate. O radiografie a lumii în care trăim

În spațiul public românesc – și nu numai – cuvântul somitate este adesea rostit cu un amestec de respect și distanță. O somitate nu este doar un om „foarte deștept”, ci o ființă cu o dezvoltare mentală, culturală și științifică performantă, o prezență care concentrează în jurul său ani de studiu, experiență și autoritate intelectuală. Somitatea este reper, far, uneori chiar instituție în sine.

În opoziție, putem imagina noțiunea de somnitate – termen aproape ludic, dar care acoperă un fenomen cât se poate de real. Somnitatea nu înseamnă lipsă de inteligență nativă, ci absența oricărui exercițiu al ei. Este un mod de a trăi în inerție, de a pluti pe deasupra realității, fără curiozitate, fără interogații, fără spirit critic. Dacă somitatea construiește, somnitatea consumă. Dacă somitatea inspiră, somnitatea adoarme.

1. Somitatea – creierul activ al societății

Somitățile sunt cele care ridică punți între epoci și discipline. Ele scriu cărți, formulează teorii, inițiază descoperiri. În România, când spunem „somitate”, ne gândim la academicieni, cercetători, profesori universitari, dar și la artiști sau jurnaliști capabili să schimbe discursul public prin claritatea gândirii lor. Somitatea se hrănește din întrebări și are puterea de a-și pune la îndoială propriile răspunsuri.

Dar, și aici se vede fragilitatea sistemului, somitățile rămân adesea izolate, împinse pe margine de logica divertismentului instant, de viteza rețelelor sociale și de un consum de informație tot mai superficial. Într-o lume care răsplătește zgomotul mai mult decât conținutul, somitatea devine un actor secundar, tolerat, dar rar ascultat.

2. Somnitatea – confortul orb al mediocrității

Somnitatea nu este prostie, ci comoditate. Este refuzul de a-ți pune întrebări, mulțumirea cu explicații facile, acceptarea sloganului în locul demonstrației. Somnitatea este confortul orb al „merge și-așa”-ului. Este atitudinea celui care își justifică stagnarea spunând: „Ce rost are să citesc? Ce rost are să învăț? Alții s-or pricepe mai bine.”

Dacă somitatea aduce lumină, somnitatea cultivă umbrele. Este terenul fertil al manipulării și al populismului, pentru că acolo unde oamenii renunță la discernământ, intră în scenă cei care livrează „adevăruri gata ambalate”.

3. Confruntarea tăcută

Societatea contemporană trăiește permanent această tensiune dintre somitate și somnitate. Din păcate, balanța înclină adesea spre cea din urmă: un influencer cu glume facile adună milioane de vizualizări, în timp ce un cercetător care a lucrat ani la o descoperire abia dacă apare cinci minute într-o emisiune TV.

Nu e de mirare că, în ochii mulțimii, somnitatea pare norma, iar somitatea excepția. Mai grav este că somnitatea se autoprotejează: ea ironizează, minimalizează și chiar respinge orice încercare de ridicare a nivelului de discuție.

4. De ce avem nevoie de somități?

Într-o epocă a crizelor suprapuse – tehnologice, climatice, politice – supraviețuirea noastră depinde de somități. Nu doar ca repere de inteligență, ci ca modele de responsabilitate. Somnitatea poate fi confortabilă pe termen scurt, dar pe termen lung devine nocivă.

A încuraja somitățile nu înseamnă a construi piedestaluri, ci a oferi spațiu pentru gândire critică, pentru educație reală, pentru jurnalism onest. În fond, adevărata provocare este să transformăm somnitatea latentă din fiecare dintre noi într-o energie care să tindă spre somitate.

Comentariu IN: Avem curajul și hotărârea să ne implicăm în această transformare educațională? În viitorul apropiat, se va schimba Imnul României?

Co-creație IN-IA

Andrei Suman