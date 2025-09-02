Caravana „Shakespeare peste Tot” ajunge la Brâncoveni

Comuna Brâncoveni va deveni, pentru o zi, gazda unei experiențe culturale deosebite. Caravana „Shakespeare peste Tot”, un proiect organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare, va poposi în comuna Brâncoveni pe 3 septembrie 2025, oferind locuitorilor spectacole de teatru în aer liber, cu acces gratuit.

Evenimentul se va desfășura pe terenul de sport al Școlii Gimnaziale „Voievod Brâncoveanu”, unde sunt așteptați să participe toți cei care iubesc arta și teatrul, indiferent de vârstă.

Programul zilei:

12:00 – Atelier de teatru interactiv

13:00 – Spectacol recital (potrivit pentru toate categoriile de vârstă)

14:00 – Spectacol de comedie (pentru toate categoriile de vârstă)

Primarul comunei Brâncoveni, Ion Cheroiu, a transmis că își dorește ca acest eveniment să aducă bucurie și să încurajeze comunitatea să se apropie de teatru și cultură: „Este o ocazie minunată pentru brâncoveni să descopere frumusețea teatrului și să petreacă timp de calitate împreună. Vă invităm pe toți să luați parte la această sărbătoare culturală”.

Accesul la toate activitățile este gratuit, iar organizatorii îi așteaptă pe locuitori în număr cât mai mare.