Siguranță sporită în Olt. Bilanțul jandarmilor în ultima săptămână de vară

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt a prezentat bilanțul acțiunilor desfășurate în perioada 25-31 august 2025, când peste 300 de jandarmi au fost mobilizați în peste 100 de misiuni menite să asigure ordinea publică și protecția cetățenilor. Misiunile au vizat atât intervenții în zone cu risc, cât și asigurarea măsurilor de siguranță la manifestările cultural-artistice și tradiționale organizate în județ.

Pentru prevenirea incidentelor și creșterea gradului de siguranță, au fost constituite peste 150 de patrule mixte împreună cu Poliția, la care au participat 240 de jandarmi. În paralel, s-au desfășurat misiuni de pază la obiective importante, au fost asigurate trei transporturi cu caracter special și au fost puse în executare 16 mandate de aducere dispuse de instanțe.

Activitatea jandarmilor s-a concretizat și prin aplicarea a 56 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 7.000 de lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Totodată, au fost constatate șapte infracțiuni, fie în colaborare cu Poliția, fie prin acțiuni proprii.

Reprezentanții IJJ Olt reamintesc cetățenilor câteva măsuri simple pentru a evita incidentele, respectarea indicațiilor forțelor de ordine la evenimente publice, supravegherea copiilor în zone aglomerate, păstrarea atentă a bunurilor personale și apelarea imediată la 112 în situații de risc.

Pentru perioada următoare, Jandarmeria Olt anunță intensificarea acțiunilor preventive și o prezență sporită la manifestările dedicate începutului de toamnă, în colaborare cu autoritățile locale.

„Jandarmeria Olt rămâne un partener de încredere al comunității și își continuă misiunea de a asigura, prin profesionalism și responsabilitate, un climat de ordine și siguranță pentru toți cetățenii”, transmit reprezentanții instituției.