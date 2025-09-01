Scrisoare deschisă – deputat Mihai-Adrian Țiu – Grupul parlamentar SOS România

Stimate domnule prim-ministru Ilie Bolojan,

Stimaţi domni miniştri,

Țara nu se salvează vânzând-o bucată cu bucată, ci destructurând cartelurile interinstituţionale specializate în furtul banului public!

Din presa ultimelor zile, am aflat cu stupoare că intenţionaţi să vindeţi pachetele de acţiuni deţinute de stat ale unor companii strategice, precum CN Aeroporturi Bucureşti, Romgaz, CEC, Complexul Energetic Oltenia (CEO), Hidroelectrica, Transelectrica, Antibiotice, CFR Marfă etc.

Nicio ţară dezvoltată economic nu îşi vinde companiile strategice, căci astfel pierde orice control asupra bunurilor, serviciilor şi resurselor pe care acestea le furnizează propriei naţiuni. A face asta înseamnă a condamna ţara la un destin economic colonial, în care statul nu mai are nici o putere sau influenţă asupra celor mai importante ramuri ale economiei, iar românii vor suporta preţurile fixate de străini în toate aspectele vieţii de zi cu zi.

În încercarea de a oferi soluţii la problemele economice actuale ale României, nu cu mult timp în urmă v-am adresat o scrisoare ce conţinea 14 puncte concrete, a căror implementare ar stopa rapid declinul economiei şi ar pune bază solidă unei dezvoltări economice sănătoase. Cu regret constat că nici una dintre soluţiile propuse nu a fost luată în seamă, fapt ce dovedeşte că Guvernul din care faceţi parte nu slujeşte interese româneşti.

Pare că măsurile pe care dumneavoastră le susţineţi au rolul de a scădea încasările la bugetul statului, pentru a putea justifica ulterior necesitatea listării la bursă a companiilor strategice ce încă aparţin statului român.

Pentru istorie măcar, îmi permit să vă reamintesc propunerile S.O.S. ROMÂNIA:

1. Stoparea externalizării profitului multinaţionalelor şi introducerea impozitării cifrei de afaceri, pentru a opri furtul;

2. Combaterea evaziunii fiscale a marilor evazionişti şi creşterea gradului de colectare la buget, fără a creste taxele;

3. Introducerea impozitului progresiv pe veniturile salariale;

4. Aprobarea grilei de salarizare pentru bugetari, având ca referinţă salariul Preşedintelui României (multe grile depăşesc acest salariu);

5. Susţinerea capitalului românesc pentru a construi noi fabrici de medicamente, pentru a ridica povara de pe bugetul de sănătate;

6. Încurajarea românilor din Diaspora să investească în România şi alocarea de fonduri europene pentru a le permite să se stabilească definitiv în ţară;

7. Înfiinţarea fondului naţional de investiţii după model norvegian, pentru a revitaliza marile investiţii din România;

8. Renegocierea redevenţelor pentru exploatarea resurselor naturale ale României, la nivelul mediei UE;

9. Încurajarea românilor din comunităţile din jurul graniţelor să se angajeze în România, odată cu oferirea cetăţeniei române;

10. Susţinerea familiei şi natalităţii româneşti prin oferirea de facilităţi fiscale pentru familiile cu mai mult de doi copii, după modelul polonez sau maghiar;

11. Minim 50 % din gazul României să fie utilizat pentru reindustrializarea României. Pentru agricultura României este vital să redeschidem combinatele chimice pentru a produce îngrăşăminte chimice;

12. Administrarea eficientă a portului Constanţa şi stoparea evaziunii fiscale;

13. Legea ilicitului şi recuperarea integrală a prejudiciului rezultat din fapte de corupţie;

14. Eliminarea pensiilor speciale.

România nu duce lipsă de resurse naturale sau umane, ci este sugrumată economic de grupuri infracţionale organizate, situate la vârful instituţiilor statului, ce risipesc în mod criminal aceste resurse şi nu se sfiesc să fure până şi microbuzele ce ar trebui să transporte copiii României către şcoli.

Suntem astăzi la o răscruce istorică, ţara aflându-se la cota cea mai periculoasă, politic şi economic, din ultimele decenii. După felul cum acţionaţi azi vă va judeca Dumnezeu, istoria şi mai devreme sau mai târziu, Poporul Român.

Un popor unit nu poate fi învins!