Parcul „Constantin Poroineanu” din Caracal, în plin proces de reabilitare. Peste 20.000 de arbori și arbuști vor fi plantați

Parcul „Constantin Poroineanu” din Caracal, în plin proces de reabilitare. Peste 20.000...

Lucrările de reabilitare și modernizare a Parcului „Constantin Poroineanu” din Caracal avansează vizibil, anunță primarul Ion Doldurea. În prezent, zona Insulei a devenit punctul central al intervențiilor, unde se lucrează la refacerea malurilor, la curățarea terenului, precum și la reamenajarea aleilor și a foișorului.

Edilul dă asigurări că procesul de modernizare nu va afecta spațiul verde al parcului, răspunzând astfel temerilor exprimate de unii cetățeni privind posibile tăieri masive de arbori. „Vom planta suplimentar în parc peste 20.000 de arbori și arbuști”, a precizat Doldurea, subliniind că investiția urmărește să pună în valoare patrimoniul natural al orașului.

Primarul a caracterizat Parcul „Constantin Poroineanu” drept „o comoară a Caracalului”, iar proiectul în derulare are ca scop atât conservarea caracterului său natural, cât și transformarea într-un spațiu modern, atractiv și prietenos pentru comunitate.