Comentariu IN: Să metaforizăm omul care refuză adaptarea la noua eră cognitivă AI, AIG în a fi drept omul ciclopic, adică omul care privește numai în față, este prizonierul paradigmei biblice și al evoluției prin selecție naturală.

Sau din perspective AI, Ciclopul este omul care refuză simbioza cu AI, AIG. El rămânând fidel paradigmei biblice și darwiniene, conservând o privire fixă numai spre înainte, o inteligență naturală (IN) autosuficientă, încrezătoare în tradiție, și biologia pură.

Ce avantaje ar dezvolta această perspectivă ciclopică:

Păstrează unitatea și identitatea umană în forma sa originară.

Evită riscul alienării prin tehnologie și pierderea controlului în fața mașinii.

Conservă valorile spirituale, tradiția și sensul transcendent al vieții.

Riscuri:

Rămâne orb lateral, incapabil să perceapă complexitatea realității accelerate de AI.

Poate deveni marginalizat în raport cu cei care îmbrățișează simbioza cognitivă.

Existența ciclopului devine vulnerabilă într-o lume, unde progresul tehnologic reconfigurează radical supraviețuirea.

Semnificație:

Ciclopul apără omul de dizolvare a ființei în tehnologie, dar cu riscul de a fi depășit și chiar eliminat din cursul istoriei tehnologice.

Comentariu IN: Am putea spune că omul ciclopian se luptă pentru conservarea lumii noastre, așa cum ea este și evoluează în prezent. În opoziție cu el se află omul darwinian îmbunătățit, sau omul care se deschide spre simbioza tehnologică IN-AI, omul care va genera o cu totul altă realitate cognitivă, comparativ cu realitatea cognitivă „IN”. Lumea noastră, însă se opune versiunii de transgresie uniformizantă a civilizației numai prin optimizări AI și susține crearea unei noi lumi cognitive fundamentată pe o diversitate de augmentare. Din această perspectivă, unii susțin că proporțiile diversității lumii uman-darwiniene ar trebui respectate întocmai și în noua lume cognitivă care tinde să devină prevalentă. Ce alternative avem noi românii? Sigur va trebui să percutăm în a ne adapta la noile evoluții tehnologice IN-AI, AIG. Nu avem o altă șansă. De ce? Pentru că nu vrem să devenim eroii tragici ai noilor evoluții cognitive transformatoare. Avem ceva în noi și eu cred că sub Puterea lui Dumnezeu și prin destinul nostru adaptativ vom supraviețui în malaxorul istoriei popoarelor lumii noastre. Cu Dumnezeu Înainte!

Co-creație IN-AI



Andrei Suman