IPJ Olt, weekend cu razii. Peste 240 de amenzi, șoferi băuți și permise reținute

Polițiștii olteni au desfășurat, în weekend-ul trecut, mai multe acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere, având ca obiectiv principal depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau care nu respectă regimul legal de viteză.

În total, oamenii legii au intervenit la 159 de solicitări, dintre care 129 prin 112, și au aplicat 243 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 83.000 de lei.

În urma verificărilor, polițiștii au reținut 18 permise de conducere, dintre care: cinci pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, șapte pentru conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, șase pentru alte abateri la regimul rutier. Totodată, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare și constatate șapte infracțiuni rutiere.

Un caz aparte a fost înregistrat pe 30 august 2025, când un bărbat de 60 de ani, din Huedin, a fost prins la volan, în Drăgănești-Olt, cu o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru probe biologice, iar polițiștii continuă cercetările.

Într-o altă situație, pe 31 august 2025, un bărbat de 46 de ani, din București, a fost oprit în Strejești și depistat conducând deși avea dreptul de a șofa suspendat. Acesta s-a ales cu dosar penal.

În noaptea de 30 spre 31 august 2025, polițiștii din Slatina, alături de luptători SAS, jandarmi și polițiști locali, au organizat o acțiune amplă de control în trafic. Au fost efectuate aproape 200 de verificări, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 62 de amenzi. Printre cei sancționați s-au numărat: patru șoferi care au încălcat regulile de circulație, trei conducători auto prinși băuți, șapte pietoni, 12 bicicliști și patru căruțași care nu au respectat legislația rutieră.

Reprezentanții IPJ Olt au precizat că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor din județ.