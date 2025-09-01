EVOLUȚIA JURNALISMULUI DE MEDIU: TENDINȚE, PROVOCĂRI ȘI VIITOR

Jurnalismul de mediu a evoluat semnificativ în ultimele decenii, de la relatări izolate despre poluare și dezastre ecologice la o componentă esențială a mass-mediei globale. În contextul crizei climatice și al impactului tot mai vizibil al activităților umane asupra ecosistemelor, acest tip de jurnalism joacă un rol crucial în informarea și conștientizarea publicului și a comunităților locale.

1. PRIMELE ETAPE: UN DOMENIU DE NIȘĂ

În prima jumătate a secolului XX, problemele de mediu erau abordate sporadic, în special în contexte legate de dezastre ecologice majore. Printre primele momente cheie ale jurnalismului de mediu se numără:

Anii ’60: Publicarea cărții Silent Spring (1962) de Rachel Carson, care a declanșat dezbateri despre efectele pesticidelor.

Anii ’70-’80: Creșterea numărului de articole despre poluare și distrugerea biodiversității, odată cu crearea primelor agenții de protecție a mediului.

Anii ’90: Problemele climatice încep să fie tratate mai serios în mass-media, odată cu summit-ul de la Rio din 1992.

Și în Țara Noastră, jurnalismul de mediu, după privatizarea unor, întreprinderi locale și mari unități economice(începând cu anii 1990-Legea nr. 15/1990, Legea nr.137/1995, privind protecția mediului), acțiunile jurnalismului de mediu au început să conștientizeze autoritățile publice locale și centrale și comunitățile din sate, comune, orașe și municipii asupra încălcărilor în diverse forme a legislației de mediu.

La noi, în baza prevederilor Legii nr. 294/2003, coordonarea și controlul activităților de protecție a mediului au revenit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului(ANPM) și autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, ca agenții cu personalitate juridică și aflate în subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor(M.M.G.A)

2. EXPANSIUNEA ȘI DIGITALIZAREA JURNALISMULUI DE MEDIU

Odată cu ascensiunea internetului și a noilor tehnologii, jurnalismul de mediu a devenit mai accesibil și interactiv. Acest fenomen s-a manifestat prin:

Creșterea jurnalismului de investigație: Expunerea practicilor distructive ale marilor corporații (ex. scandalul Exxon Mobil privind ascunderea dovezilor despre schimbările climatice).

Apariția platformelor digitale dedicate: Publicații precum Mongabay, Grist, The Guardian (secțiunea de mediu) și Inside Climate News s-au specializat pe subiecte ecologice, la noi grupuri publice pe rețele de socializare cu reacții și poziționări ale unor freelanceri și activiști de mediu pentru defrișări ilegale.

Utilizarea datelor și a tehnologiei: Sateliții, AI-ul și big data permit monitorizarea defrișărilor, a topirii ghețarilor și a nivelului de poluare în timp real.

3. PROVOCĂRI ACTUALE ÎN JURNALISMUL DE MEDIU

Deși jurnalismul de mediu a avansat, acesta se confruntă cu multiple obstacole:

Dezinformarea și negarea schimbărilor climatice: Grupuri de interese economice și politice continuă să minimizeze impactul schimbărilor climatice.

Dificultatea accesului la surse fiabile: Multe guverne și corporații refuză să furnizeze date transparente despre impactul lor ecologic.

Neimplicarea Guvernului României pentru crearea unui Fond Național aferent revitalizării Jurnalismului Local(F.N.J.L), prin taxarea platformelor de social media și a altor forme admise de lege

Lipsa de resurse pentru investigații ample: Finanțarea jurnalismului independent de mediu și a jurnalismului local rămâne o provocare, la noi în special în zonele miniere și în marile orașe cu platforme industriale.

Lipsa de resurse pentru susținerea jurnalismului local, în comune, orașe și municipii, în toate formele sale distincte.

4. TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE VIITOARE

Jurnalismul de mediu este într-o continuă adaptare, iar viitorul său este influențat de mai mulți factori:

Ascensiunea jurnalismului de soluții: Mai multe publicații încearcă să pună accentul nu doar pe problemele de mediu, ci și pe soluții concrete pentru combaterea acestora.

Colaborările transnaționale: Inițiative precum The Green Blood Project reunesc jurnaliști din diferite țări pentru a investiga impactul industriei extractive.

Creșterea influenței social media și a jurnalismului civic: Platformele digitale oferă spațiu pentru reportaje independente și activism digital.

Integrarea AI și automatizării: Inteligența artificială ajută la analiza rapidă a datelor despre mediu și la detectarea modelelor de schimbare ecologică.

Crearea în mediul virtual pentru fiecare comună și oraș din România, a unor platforme de comunicare, jurnalism și utilitate publică, în scopul dezvoltării democrației participative și conștientizării comunităților locale asupra problemelor de mediu.

CONCLUZIE

Jurnalismul de mediu a evoluat de la o nișă marginală la un domeniu esențial în contextul crizei ecologice globale. Viitorul său depinde de adaptabilitatea la noile tehnologii, de susținerea jurnalismului independent și local, din comune, orașe și municipii, de colaborarea între jurnaliști, administrațiile publice locale, oameni de știință, activiști de mediu și organizații nonguvernamentale de profil.

Comentariu IN: Tu, cititorule, cum vezi rolul jurnalismului de mediu în viitorul apropiat? Crezi că noile tehnologii vor ajuta sau vor complica dezvoltarea democrației participative și a jurnalismului de mediu?

Co-creație jurnalistică „IN-AI”

Ștefan Melinte, UZPR , Filiala Olt, Pan M. Vizirescu