Creștere alarmantă a cazurilor de Covid-19 și gripă. SJU Slatina ia măsuri de prevenție

Numărul cazurilor de infecții respiratorii este în creștere în județul Olt, avertizează medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina, care au implementat deja măsuri pentru prevenirea răspândirii virusurilor.

Potrivit reprezentanților unității medicale, în ultima lună, la nivelul Unității de Primiri Urgențe au fost testați aproximativ 300 de pacienți, iar rata de pozitivitate la Covid-19 a ajuns la 30%.

„Ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri de Covid-19 și gripă odată cu începerea anului școlar. Recomandăm testarea gratuită, la medicii de familie, imediat ce apar simptome precum febră, tuse, dificultăți respiratorii, dureri de cap persistente sau stări de vomă”, transmit medicii epidemiologi din cadrul SJU Slatina.

În cazul în care simptomele se agravează sau persistă, pacienții sunt îndrumați să se adreseze Unității de Primiri Urgențe. Spitalul dispune de teste rapide care pot depista simultan gripa și Covid-19, rezultatele fiind disponibile în maximum 15 minute.

Pentru limitarea transmiterii infecțiilor respiratorii, conducerea spitalului a dispus:

– obligativitatea purtării măștii în incinta unității,

– punerea la dispoziție a echipamentului de protecție pentru aparținători,

– intensificarea măsurilor de igienă și prevenție.

Recomandările specialiștilor pentru populație: spălarea frecventă a mâinilor, evitarea zonelor aglomerate, păstrarea unei distanțe de minimum 1 metru în spații aglomerate, evitarea atingerii feței cu mâinile nedezinfectate, purtarea măștii de protecție, prezentarea la medic și testarea imediată la apariția simptomelor.

„Prevenția este foarte importantă. Suntem aici să facem din bine și mai bine”, este mesajul transmis de reprezentanții SJU Slatina.