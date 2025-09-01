Corabia. Liceul Teoretic „A.I. Cuza” modernizat prin fonduri europene

Primăria orașului Corabia anunță finalizarea proiectului de renovare energetică a clădirii Liceului Teoretic „A.I. Cuza”, investiție realizată prin finanțare europeană, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Lucrările de modernizare sunt încheiate, iar în prezent se execută ultimele finisaje și se pregătesc sălile de curs, astfel încât elevii să poată începe noul an școlar într-o clădire complet reabilitată, cu dotări moderne și eficiente din punct de vedere energetic.

Această investiție nu doar că va reduce considerabil consumul de energie, dar va asigura și condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional, contribuind la creșterea calității actului de învățământ din Corabia.

În paralel, Primăria derulează un alt proiect cu impact direct asupra comunității școlare, „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Corabia”, finanțat de asemenea prin PNRR. Acest program vine să completeze lucrările de modernizare prin aducerea în sălile de clasă a unor resurse educaționale și tehnologice adaptate cerințelor actuale.