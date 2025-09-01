Cinema „Eugen Ionescu” Slatina aduce o selecție nouă de filme. Șapte premiere și blockbustere de vară

Începând de astăzi, 1 septembrie 2025, cinefilii din oraș se pot bucura de o nouă selecție de producții cinematografice, cu șapte filme în premieră și titluri mult așteptate. La cererea publicului, cel mai recent film horror al verii, Bring Her Back, rămâne în program și va putea fi vizionat zilnic, de la ora 21:00.

Programul săptămânii:

15:30 – Karate Kid: Legende (3D)

16:30 – Cars 3 (3D)

17:00 – Frozen 2 / Regatul de Gheață 2 (3D)

18:30 – Cum să îți dresezi dragonul (3D)

19:00 – Lilo & Stitch 2025

20:30 – The Conjuring: The Devil Made Me Do It / Trăind printre demoni: E mâna diavolului

21:00 – Bring Her Back

Organizatorii promit o atmosferă relaxantă, cu popcorn proaspăt, nachos cu diverse sosuri, băuturi răcoritoare și confortul aerului condiționat. Cei interesați își pot rezerva locurile la numărul de telefon 0784 010 929.