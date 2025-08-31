Ziua Limbii Române, sărbătorită la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina

Duminică, 31 august 2025, Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina a găzduit un eveniment dedicat Zilei Limbii Române, prilej de omagiu adus patrimoniului lingvistic și cultural al poporului român. Manifestarea, organizată de Consiliul Județean Olt, a reunit elevi, profesori, scriitori și iubitori de cultură, care au celebrat împreună frumusețea limbii noastre.

Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, a participat la activitate, subliniind importanța păstrării și promovării limbii române ca fundament al identității naționale. „Limba română este comoara care ne poartă istoria, trăirile și visurile”, a transmis acesta în cadrul evenimentului.

Programul a cuprins momente artistice și culturale: recitaluri de poezie, interpretări muzicale și expoziții de carte, toate menite să evidențieze bogăția expresivă a limbii române și rolul său în educația tinerei generații.

Prin astfel de inițiative, Consiliul Județean Olt transmite mesajul că limba română rămâne puternică atât timp cât este prețuită și dusă mai departe de fiecare generație.