ACS Unirea 2024 Radomirești debutează cu victorie clară în Liga a IV-a: 4-1 la Dobrun

ACS Unirea 2024 Radomirești a început sezonul 2025/2026 al Ligii a IV-a cu un succes convingător, impunându-se în deplasare pe terenul celor de la ACS Victoria Dobrun, scor 4-1.

Formația pregătită pentru un sezon ambițios a dominat partida și a punctat prin Matei Marius și Tecuceanu, autorul unei „duble”. De asemenea, Dudoiu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, contribuind la victoria categorică.

Echipa gazdă a reușit să reducă din diferență, însă Unirea Radomirești s-a menținut la conducere până la fluierul final, confirmând startul bun de campionat.

În etapa viitoare, Unirea va avea pauză competițională, dar va disputa un meci amical pe stadionul 1 Mai din Slatina, împotriva formației CSM Slatina.