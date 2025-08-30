Peste 2.100 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Olt, în primele șapte luni din 2025

Peste 2.100 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM...

În primele șapte luni ale anului 2025, 2.146 de persoane din județul Olt au fost angajate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt, potrivit datelor furnizate de instituție.

Cei mai mulți dintre angajați au peste 45 de ani (1.333), urmați de persoanele cu vârsta între 35 și 45 de ani (291), de cei cu vârste între 25 și 35 de ani (253) și de tinerii sub 25 de ani (269).

În ceea ce privește mediul de rezidență, 931 de persoane provin din mediul urban, iar 1.215 din mediul rural, arătând că oportunitățile de angajare s-au extins și pentru locuitorii comunelor și satelor din județ.

Cele mai multe dintre persoanele angajate au studii liceale și postliceale (947), urmate de cele cu studii profesionale (513) și de cele fără studii sau cu studii gimnaziale (497). Doar 129 dintre cei încadrați în muncă au absolvit studii universitare.

De asemenea, aproape jumătate dintre angajați (953 de persoane) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile, încadrarea realizându-se în urma activității de profilare derulată de AJOFM Olt.

În primele șapte luni din acest an, 5.848 de persoane au beneficiat de asistență pentru înregistrare în evidențele AJOFM Olt, fie pentru obținerea indemnizației de șomaj, fie pentru includerea în programele de măsuri active.

Reprezentanții AJOFM Olt amintesc că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de pachete personalizate de măsuri de sprijin, în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.